Denis Villeneuve: "Non sono pronto a riguardare Blade Runner 2049" (Di lunedì 13 luglio 2020) Denis Villeneuve confessa di non essere ancora venuto a patti con la genesi di Blade Runner 2049 e di non essere ancora in grado di rivedere il suo film. Mentre è impegnato nel suo reboot di Dune, Denis Villeneuve confessa di non essere pronto a riguardare Blade Runner 2049, altra monumentale rilettura a cui si è accostato negli anni passati. La confessione è arrivata nel corso di un'amabile chiacchierata tra Denis Villeneuve e il suo fidato collaborare, il direttore della fotografia Roger Deakins, nel podcast Team Deakins. "Quando lavoro con te, mi trovo in una posizione in cui imparo qualcosa su come si gira un film ogni giorno" ... Leggi su movieplayer

Ultime Notizie dalla rete : Denis Villeneuve Denis Villeneuve: "Non sono pronto a riguardare Blade Runner 2049" Movieplayer.it Denis Villeneuve: "Non sono pronto a riguardare Blade Runner 2049"

Denis Villeneuve confessa di non essere ancora venuto a patti con la genesi di Blade Runner 2049 e di non essere ancora in grado di rivedere il suo film. NOTIZIA di VALENTINA D'AMICO — 13/07 ...

