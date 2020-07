Death Stranding sta per sbarcare su PC e Hideo Kojima parlerà del gioco questo pomeriggio al Summer Game Fest (Di lunedì 13 luglio 2020) Mentre l'E3 2020 non ha avuto luogo a causa della pandemia di Coronavirus, quest'estate ci sono state molte novità sui videogiochi. Recentemente abbiamo assistito all'evento Ubisoft Forward e ora ci aspetta una nuova puntata del Summer Games Fest di Geoff Keighley con novità su Death Stranding.Hideo Kojima e l'artista Yoji Shinkawa di Kojima Productions parleranno del gioco con Keighley oggi, 13 luglio alle ore 15 italiane, con un focus sull'imminente versione per PC in arrivo domani, 14 luglio. Kojima e Shinkawa promettono una "conversazione speciale", ma non sappiamo di cosa si parlerà nel dettaglio.Death Stranding era originariamente previsto in uscita su Steam e ... Leggi su eurogamer

