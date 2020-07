Death Stranding sarà lanciato domani su PC ma è già il gioco più venduto su Steam (Di lunedì 13 luglio 2020) Death Stranding arriverà domani su PC ma, a quanto pare, il gioco di Hideo Kojima ha già fatto il botto sulla piattaforma di Valve.Il titolo uscito in precedenza su PS4 è già diventato il gioco più venduto su Steam, piazzandosi davanti a Sea of Thieves e Valve Index VR Kit.Death Stranding sembra davvero molto atteso dai fan e questo risultato iniziale influirà positivamente sulle vendite totali del titolo, vendite che secondo alcuni rumor risalenti al marzo di quest'anno non avevano rispettato le aspettative di Sony.Leggi altro... Leggi su eurogamer

