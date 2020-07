Death Stranding profetico sul Coronavirus? 'Fossi stato un profeta avrei creato un gioco best seller' afferma Hideo Kojima (Di lunedì 13 luglio 2020) Durante il Summer Game Fest, Hideo Kojima è stato protagonista di un'intervista diretta da Geoff Keighley in cui ha parlato di Death Stranding. A tal proposito, Kojima-san ha voluto mettere in chiaro una volta per tutte che non è un profeta affermando: "Non sono un profeta, ma se lo Fossi probabilmente avrei creato un gioco che avrebbe venduto di più".Alcuni fan infatti, ritengono che l'ultimo gioco di Kojima, Death Stranding, sia similmente profetico, in quanto credono che lo stato del mondo di gioco abbia predetto come potrebbe ... Leggi su eurogamer

