De Martino, Belen, Marcuzzi: verità o montatura per parlare di sé? (Di lunedì 13 luglio 2020) Il triangolo amoroso De Martino, Belen e Marcuzzi inizia a scricchiolare. Iniziano a girare dei rumors sul fatto che la storia fosse tutta una falsa. De Martino, Belen e Marcuzzi (fonte Instagram @stefanodeMartino @Belenrodriguezreal @alessiaMarcuzzi)Insomma la presunta relazione amorosa tra la Marcuzzi e De Martino comincia ad essere un pò troppo architettata. Molti rumors di questi giorni sostengono che sia tutto una montatura per tenere alta l’attenzione su di loro. Del resto una volta che Belen e Stefano hanno deciso di mettere fine alla loro storia per la seconda volta, il gossip, oltre a parlare dell’accaduto, ... Leggi su chenews

