De Luca “I giovani si scambiano i bicchieri, atto idiota” (Di lunedì 13 luglio 2020) “Mi dicono che ci sono giovani che nella movida serale continuano ad assembrarsi e persino a bere dallo stesso bicchiere. Sono comportamenti idioti”. Lo dice il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. fsc/mrv/red L'articolo De Luca “I giovani si scambiano i bicchieri, atto idiota” proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

repubblica : 'Ci sono giovani che si scambiano il bicchiere: comportamenti idioti' - fanpage : De Luca: “Giovani che bevono dallo stesso bicchiere? Sono idioti. Di Coronavirus si muore” - robersperanza : Maria Teresa, Luca e Paolo sono tre giovani medici di famiglia. Nelle prime ore dure a Vo’ Euganeo si sono offerti… - SecolodItalia1 : Virus, De Luca imita Crozza: «Che idioti i giovani che bevono dallo stesso bicchiere» - EdouardDugas : RT @repubblica: 'Ci sono giovani che si scambiano il bicchiere: comportamenti idioti' -

