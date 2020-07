De Luca e i rischi della movida: “Giovani si scambiano i bicchieri. Di coronavirus si muore” (Di lunedì 13 luglio 2020) Interviene ancora sulla movida ai tempi del coronavirus il governatore della Campania Vincenzo De Luca. Questa volta, nel mirino del Presidente della Regione alcuni comportamenti irresponsabili da parte dei più giovani che favorirerebbero la circolazione del Covid-19. De Luca contro gli irresponsabili della movida: “bicchieri scambiati. Di Covid si muore” “Mi dicono che i giovani … L'articolo De Luca e i rischi della movida: “Giovani si scambiano i bicchieri. Di coronavirus si muore” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Ultime Notizie dalla rete : Luca rischi In Campania De Luca si sta mangiando Forza Italia. Senza calcolare il rapporto tra rischi e benefici Napoli Fanpage.it Il boomerang anticorpi. Chi ha avuto il Covid è esposto a rischi maggiori?

Una seconda infezione di coronavirus potrebbe essere anche peggio della prima. L’immunità prodotta non proteggerebbe dal rischio di una nuova infezione e, anzi, potrebbe favorirne una ancora più grave ...

Coronavirus, lo studio italiano: "chi si riammala rischia di sviluppare la forma grave"

Luca Cegolon, medico epidemiologo che ha condotto lo studio in cui è primo firmatario, ha spiegato a Repubblica che "abbiamo preso spunto per questa ricerca osservando l’andamento della ...

