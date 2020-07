De Luca attacca: "Da giovani della movida comportamenti idioti e masochisti" (Di lunedì 13 luglio 2020) Tenere ancora la guardia alta contro il Covid19. Questo il monito lanciato su Facebook dal Governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Leggi su tuttonapoli

Tenere ancora la guardia alta contro il Covid19. Questo il monito lanciato su Facebook dal Governatore della Campania, Vincenzo De Luca. "Mi dicono che ci sono giovani che nella movida serale ...A sostenerlo con forza è il presidente della Campania Vincenzo De Luca che non manca di prendersela con il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina per la confusione ingenerata in queste ultime ...