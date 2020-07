DAZN Serie B 34a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti (Di lunedì 13 luglio 2020) La piattaforma di streaming trasmetterà inoltre tutte le partite del trentaquattresimo turno della Serie BKT. Big-match con vista sulla... Leggi su digital-news

diavolisempre : @DAZN_IT Potevano gestirla meglio con la serie A e evitare sovrapposizioni - CalcioNews24 : Verona, Paro: «Serie A? Non dobbiamo accontentarci» - CalcioNews24 : Fiorentina, Iachini: «C’è rammarico. Salvezza? Nessun calcolo» - ascolicalciofc : ?? Ascoli-Empoli #ASCEMP ?? Campionato Serie BKT 34^ giornata ?? Lunedì 13 luglio 2020 ?? 21:00 ?? Cino e Lillo Del Duc… - news24_napoli : Sky o DAZN? Il programma tv dalla 32esima alla 35esima giornata di Serie… -

Ultime Notizie dalla rete : DAZN Serie

Digital-Sat News

Serie tv e film sono la «killer application» per entrare nelle ... Nella gara fatta dalla Bundesliga qualche settimana fa, però, i diritti li hanno presi Sky e Dazn. Amazon non si è presentato. C’è un ...E’ la prima sfida tra le due squadre in Calabria. La Serie B targata DAZN sarà disponibile con anche via satellite sul nuovo canale DAZN1 in onda su Sky al canale 209 per coloro che avranno completato ...