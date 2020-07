DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni martedì 14 luglio: Nihat vuole aprire un nuovo negozio, Osman modello (Di lunedì 13 luglio 2020) Venticinquesimo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno Continua la programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno. La soap opera turca di Canale 5 con Can Yaman e Demet Ozdemir sta ottenendo degli ascolti impressionanti, ovvero picchi del 22% di share e oltre 2,7 milioni di telespettatori. Gli spoiler del nuovo appuntamento in onda martedì 14 luglio 2020, rivelano che il signor Nihat, stufo di rimanere a casa, deciderà di aprire una nuova boutique di polpette vegane, con l’aiuto di Muzzafer e Osman. L’affascinante macellaio però, verrà chiamato ad occuparsi del catering vegano che si svolgerà alla Fikri Harika durante la realizzazione dello spot pubblicitario per i ... Leggi su kontrokultura

