David e Victoria Beckham, il figlio Brooklyn si sposa. E fa bingo: per lui una bellissima ereditiera. Eccoli insieme (Di lunedì 13 luglio 2020) Victoria Beckham presto vedrà il figlio all’altare. Lo hanno annunciato in coppia, attraverso un post in cui la futura moglie di Brooklyn Beckham indossa uno splendido abito d’autore. La firma è quello della suocera. Splendidi, giovani e innamorati, Brooklyn e Nicola Peltz sono pronti a pronunciare il fatidico ‘si’. E il figlio della nota stilista ha fatto un bel ‘colpo’. Nicola proviene da una famiglia ricchissima, fan del presidente Donald Trump. Nelson Peltz e Claudia Heffner, questi i nomi di papà e mamma della futura moglie di Brooklyn. Il padre è un miliardario americano, che negli anni è stato letteralmente baciato dalla dea Fortuna. Infatti, secondo il Daily Mail, il ... Leggi su caffeinamagazine

