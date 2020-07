«Danni alla salute per i rifiuti di Roma», Ama sotto inchiesta (Di martedì 14 luglio 2020) L?inchiesta era partita dai miasmi, dalla puzza prodotti dall?impianto di lavorazione della spazzatura, denunciati in vari esposti dai residenti. Ma i magistrati sono andati ben oltre,... Leggi su ilmessaggero

ArocleLanzillo : @erretti42 @FrancescoPlatan Un incapace è peggio di un ladro, perché fa danni strutturali alla società che ci vorra… - domenicodeluchi : @SanremoI Un caso simile. Sono stato tamponato in strada 3 volte. Ogni volte ho riscontrato danni simbolici alla mi… - pasquale_carta : RT @GiovanniToti: Inizieremo chiedendo con un accesso agli atti per conoscere i dettagli che oggi non sappiamo, primo tra tutti il motivo d… - ldigiov : RT @GiovanniToti: Inizieremo chiedendo con un accesso agli atti per conoscere i dettagli che oggi non sappiamo, primo tra tutti il motivo d… - TerlizziGerardo : RT @tg2rai: #Autostrade, il premier @GiuseppeConteIT per la linea dura sulle concessioni: 'Da Aspi proposta imbarazzante, allo stato una s… -

Ultime Notizie dalla rete : Danni alla «Danni alla salute per i rifiuti di Roma», Ama sotto inchiesta Il Messaggero Abusi e penali/ Ma il rispetto delle regole vale anche per il governo

E, persino, di farci fare un ulteriore regalo alla famiglia Benetton. Nonché di creare ulteriori danni al contribuente italiano, a chi, cioè, paga, alla fine, quasi sempre i conti. Una revoca che ...

Coronavirus: da spossatezza a dolori, identikit sindrome post-Covid

Roma, 13 lug. (Adnkronos Salute) - Una stanchezza estrema che non passa, ma anche affanno o dolore alle articolazioni. Sono alcuni dei sintomi della cosiddetta sindrome post-Covid-19, che continua a t ...

E, persino, di farci fare un ulteriore regalo alla famiglia Benetton. Nonché di creare ulteriori danni al contribuente italiano, a chi, cioè, paga, alla fine, quasi sempre i conti. Una revoca che ...Roma, 13 lug. (Adnkronos Salute) - Una stanchezza estrema che non passa, ma anche affanno o dolore alle articolazioni. Sono alcuni dei sintomi della cosiddetta sindrome post-Covid-19, che continua a t ...