Dal campo nomadi al mercato Porta Portese 2: ‘Dacci i telefoni’ e lo minacciano con un coltello, poi tentano il cavallo di ritorno (Di lunedì 13 luglio 2020) Sorprese ad incassare 200 euro per riconsegnare due smartphone rapinati poco prima. Due nomadi, di 38 e 21 anni, domiciliate presso il campo di via Salviati, entrambe già note alle forze dell’ordine, sono state arrestate dai Carabinieri con le accuse di ricettazione ed estorsione. Leggi anche: Roma, avvicinano un anziano e gli Portano via il Rolex: ecco come hanno agito 2 giovani rom Nella tarda mattinata di ieri, nei pressi del mercato “Porta Portese 2” in viale Palmiro Togliatti, le malviventi hanno avvicinato un 56enne romano e sotto minaccia di un coltello si sono fatte consegnare i due telefoni cellulari che aveva in tasca. Non contente, le complici hanno “invitato” la vittima a presentarsi poco dopo in via Salviati dove, previo ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Sorprese ad incassare 200 euro per riconsegnare due smartphone rapinati poco prima. Due nomadi, di 38 e 21 anni, domiciliate presso il campo di via Salviati, entrambe già note alle forze dell’ordine, ...

VIDEO Sicilia “lontana” per i turisti, Manlio Messina: “Stiamo mettendo in campo tutte le energie”

L’INTERVISTA ALL’ASSESSORE REGIONALE AL TURISMO MANLIO MESSINA di Carmelo Caspanello “Abbiamo ancora grandi difficoltà a far raggiungere la Sicilia ai turisti: stiamo lavorando e mettendo in campo ...

L'INTERVISTA ALL'ASSESSORE REGIONALE AL TURISMO MANLIO MESSINA di Carmelo Caspanello "Abbiamo ancora grandi difficoltà a far raggiungere la Sicilia ai turisti: stiamo lavorando e mettendo in campo ...