Cristina Plevani, la polemica: ‘Da sola senza Pietro Taricone non faccio notizia’ (Di lunedì 13 luglio 2020) È amareggiata Cristina Plevani, vincitrice del primo Grande Fratello, dopo che la sua ultima intervista per DiPiù ha attirato l’attenzione dei media unicamente per le parole riservate a Pietro Taricone, con il quale ebbe una brevissima storia all’interno della casa. La Plevani per anni ha evitato di parlare di Pietro, e comprensibilmente quel che ha detto su di lui nelle ultime ore ha scatenato il gossip. Grande Fratello, Lorenzo Battistello: ‘Al funerale di Pietro Taricone partecipò solo Marina La Rosa’ Le parole di Cristina Plevani su Pietro Taricone “Le cose, tra noi, non funzionarono. Pensavo che saremmo potuti rimanere almeno ... Leggi su tvzap.kataweb

