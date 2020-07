Cristiano Ronaldo Jr., De Laurentiis, Alesi e Briatore sul caso Ferrari: le notizie del giorno (Di lunedì 13 luglio 2020) E non perdere la pagina di Gazzetta su Spotify! Leggi i commenti Calcio: tutte le notizie Gasport 13 luglio - 19:03 Leggi su gazzetta

UEFAcom_it : ???? Cristiano Ronaldo ha segnato 60 goals in 83 partite con la maglia della Juventus ?? #UCL | @juventusfc - SquawkaNews : 16': Juventus 0-1 Atalanta 55': Juventus 1-1 Atalanta 81': Juventus 1-2 Atalanta 90': Juventus 2-2 Atalanta Cristi… - SofaScoreBR : Cristiano Ronaldo na Serie A em 2020: ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorentin… - xelagrillo : @DabianaV come mai ha lasciato che scrivesse qualcun altro questo articolo? - marco__lecce : RT @UEFAcom_it: ???? Cristiano Ronaldo ha segnato 60 goals in 83 partite con la maglia della Juventus ?? #UCL | @juventusfc -