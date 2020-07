Cristiano Ronaldo, il figlio di dieci anni ripreso mentre guidava una moto d’acqua da solo (Di lunedì 13 luglio 2020) Guai giudiziari in vista per Cristiano Ronaldo. E la causa è suo figlio di dieci anni, che sarebbe stato ripreso alla guida di una moto d’acqua da solo. Il video sarebbe stato effettuato nella giornata di sabato 11 luglio a Paul do Mar, a sud di Madeira, località in cui il bambino si trova in vacanza coi parenti di CR7. Il capo della polizia marittima Guerreiro Cardoso ha ufficializzato che sono state avviate le indagini. Leggi su sportface

