Cristiano Malgioglio aggredito dalle oche cade nel laghetto: “Urla disperate, mai viste così aggressive” (VIDEO) (Di lunedì 13 luglio 2020) Cristiano Malgioglio è in vacanza in Salento e si diverte a dare da mangiare ad alcune oche vicino ad uno stagno. Improvvisamente però gli animali lo aggrediscono beccandogli la gamba e facendolo cadere disastrosamente nel laghetto. Cristiano Malgioglio aggredito dalle oche cade nel laghetto: “Urla disperate!” Con molta autoironia è lo stesso Malgioglio che pubblica... L'articolo Cristiano Malgioglio aggredito dalle oche cade nel laghetto: “Urla disperate, mai ... Leggi su blogtivvu

blogtivvu : Cristiano Malgioglio aggredito dalle oche cade nel laghetto: “Urla disperate, mai viste così aggressive” (VIDEO) - Federica_the : RT @fraversion: Cristiano Malgioglio attaccato dalle oche. Non c’era modo migliore per iniziare questo lunedì! @trash_italiano https://t.co… - flamanc24 : RT @fraversion: Cristiano Malgioglio attaccato dalle oche. Non c’era modo migliore per iniziare questo lunedì! @trash_italiano https://t.co… - Freddurefuoril1 : #TV Cristiano Malgioglio aggredito dalle oche: le aveva stuzzicate chiedendogli se fosse “Tutto ochei”. - sonfattacosi : RT @fraversion: Cristiano Malgioglio attaccato dalle oche. Non c’era modo migliore per iniziare questo lunedì! @trash_italiano https://t.co… -