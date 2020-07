Crisi Ferrari, Alesi: “Vettura nata male” (Di lunedì 13 luglio 2020) Il momento alquanto negativo della Ferrari, culminato ieri el Gp di Stiria con il ritiro di entrambi i piloti(Leclerc e Vettel) a causa di un contatto tra di loro, è stato analizzato da un grande ex del Cavallino, Jean Alesi: “Non è stata una bella immagine- ha dichiarato ai microfoni di Radio Anch’io- ma quando si parte così indietro in griglia c’è sempre la possibilità di toccarsi” Poi l’ex pilota analizza più nello specifico le problematiche della Rossa: “Più che le pressioni sui piloti il fatto è che la macchina è nata male e la mancanza di prestazioni pesa di più perché le soluzioni portate dai tecnici non funzionano e i piloti non sono colpevoli. Questo campionato, poi, non consentirà molto ad una vettura ... Leggi su sport.periodicodaily

La corsa contro il tempo per mandare in pista i primi sviluppi è stata vanificata dall’incidente tra Leclerc e Vettel al primo giro, grave colpa e colpo a una Ferrari in crisi. Valutazioni del ...

