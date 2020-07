Covid, l’allarme raddoppia: Pozzuoli, guarita torna positiva dopo mesi. Veneto: isolato feroce ceppo serbo (Di lunedì 13 luglio 2020) Covid, l’allarme raddoppia da Pozzuoli a Vicenza. E allora, in Campania una donna guarita dal virus torna positiva dopo mesi. In Veneto, isolato il ceppo serbo che ha colpito l’imprenditore tornato dai Balcani. Dal nord al sud Italia, è sempre allarme Coronavirus. Un’insidia senza fine. Così, mentre dalla Campania arriva la notizia si una donna tornata positiva al Covid-19 dopo aver contratto il coronavirus mesi fa, ed essere guarita, in Veneto, Zaia ha fatto sequenziare il virus serbo. Quello ... Leggi su secoloditalia

