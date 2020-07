Covid-19, una nuova tecnologia elimina il virus dai tessuti (Di lunedì 13 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Una tecnologia innovativa progettata per inibire la crescita e la persistenza di batteri e virus sui tessuti: si chiama MagniProtect e recentemente ha superato unnuovo test che ne dimostra l'efficacia anche contro il Covid-19.Il Laboratorio di Medicina Rigenerativa, Biomateriali e Terapie Avanzate dell'Istituto di Fisiologia Clinica delCNR e il Dipartimento di Ricerca traslazionale e delleNuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia dell'Università di Pisa hanno dimostrato che MagniProtect è in grado di produrre la sua efficacia nell'arco di 60 minuti, con oltre il 99% di SARS-COV-2 eliminato dal tessuto.Test condotti da un laboratorio indipendente americano avevano già dimostrato che MagniProtect è efficace anche contro i comuni virus ... Leggi su iltempo

