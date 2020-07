Covid-19, nuove misure in Brasile: obbligo di mascherina a Rio de Janeiro (Di lunedì 13 luglio 2020) Anche nello stato di Rio de Janeiro diventa obbligatorio l’uso della mascherina nei luoghi pubblici. Il Covid-19 continua a preoccupare in Brasile In Brasile la situazione relativa al Covid-19 rimane critica. Tra i paesi più colpiti al Mondo, si registrano ogni giorno numeri decisamente drammatici. Per tentare di rallentare la curva dei contagi, i governi locali … L'articolo Covid-19, nuove misure in Brasile: obbligo di mascherina a Rio de Janeiro proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

AzzolinaLucia : Sono molto soddisfatta della norma inserita nel #DecretoSemplificazioni che affida nuove competenze al commissario… - nonstop9981 : RT @valy_s: #Covid_19 I migranti pachistani e clandestini sbarcati a #RoccellaJonica, #Calabria, vengono CONTEGGIATI nel numero dei nuovi… - italiaserait : Un Posto al Sole, oggi su Rai Tre le nuove puntate: il Covid non sarà raccontato - domenicabestial : RT @Antigiornalista: Speriamo di no, ma c'è rischio di una 2° ondata Covid a Ottobre. Potrebbe rendersi necessario in caso di focolai che C… - DOscarLancini : Martedì 14/07 dalle 20 alle 21 vi aspetto per un #webinar dedicato alla situazione post-covid insieme ad alcuni esp… -