Così Kate ha vinto il titolo di più popolare tra gli inglesi, senza far rumore (Di lunedì 13 luglio 2020) La regina è costretta a cedere simbolicamente il suo scettro. Tra i sudditi inglesi, non è sua Maestà Elisabetta il più popolare membro della famiglia reale. Nella classifica pubblicata dal Daily Mirror, The Queen osserva dalla seconda posizione la prima arrivata: la nuora Kate Middleton, che ha conquistato il 35% delle preferenze.Circa millequattrocento voti per lei in un sondaggio che ha coinvolto 4mila persone e che ha fotografato il pensiero del popolo britannico a proposito dell’annosa disputa tra Buckingham Palace e Meghan Markle, culminata pubblicamente nella Megxit. Dividendo i protagonisti della vicenda in due schieramenti, è possibile notare infatti che si trovano nella parte alta delle preferenze il team Corona - William (sul terzo gradino) Kate ed Elisabetta ... Leggi su huffingtonpost

