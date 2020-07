Coronavirus:California chiude attivita' non essenziali (Di lunedì 13 luglio 2020) ANSA, - WASHINGTON, 13 LUG - Nuova stretta in California: le autorita' hanno deciso di chiudere su tutto il territorio dello stato i servizi non essenziali a causa dell'impennata dei contagi da ... Leggi su corrieredellosport

fanpage : ?? Ultim'ora La California si chiude - Corriere : La California torna al lockdown per il coronavirus: nuovo stop a bar, ristoranti, cinema e palestre - TheRenry : RT @Corriere: La California torna al lockdown per il coronavirus: nuovo stop a bar, ristoranti, cinema e palestre - M_B_Med : RT @Corriere: La California torna al lockdown per il coronavirus: nuovo stop a bar, ristoranti, cinema e palestre - AdriMCMLXI : Nel distretto scolastico più grande della California, quello di Los Angeles e San Diego, le lezioni in autunno iniz… -