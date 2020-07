Coronavirus, Zaia: “Isolato il ceppo serbo, è più aggressivo” (Di lunedì 13 luglio 2020) “La situazione è sotto controllo in Veneto: il nostro ceppo di virus ha una carica virale in calo, ci preoccupa invece il virus che viene dall’estero, ed è per questo che bisogna intensificare i controlli da chi viene dal Benin, Serbia Kossovo, Moldavia Bangladesh, Congo, Paesi dai quali sono arrivate persone che sono risultate poi infette“: lo ha affermato oggi il presidente del Veneto, Luca Zaia, nel corso del consueto punto stampa. “L’altra novità è l’abbassamento dell’età media dei positivi, come le due gemelline di quattro anni con la loro mamma provenienti dall’estero“. “Dopo il caso del cluster arrivato dalla Serbia, ho fatto sequenziare il virus dei 4 positivi arrivati da quale Paese e il risultato è che tutti e 4 i tamponi hanno una ... Leggi su meteoweb.eu

