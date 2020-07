Coronavirus, Zaia: 'Isolato ceppo serbo, è più aggressivo' (Di lunedì 13 luglio 2020) commenta 'Nei quattro pazienti' di ritorno dalla Serbia 'sottoposti a tampone la carica virale era molto elevata'. Lo ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia , che ha fatto 'sequenziare il virus ... Leggi su tgcom24.mediaset

Adnkronos : #Coronavirus, #Zaia presenta test rapido: 'Il risultato in 7 minuti' - repubblica : Coronavirus, Zaia: 'Ho fatto sequenziare il ceppo serbo. Attenzione, è più virulento di quello locale' [aggiornamen… - fattoquotidiano : Zaia: “Il coronavirus non ha più il mitragliatore ma è un ottimo cecchino: i proiettili dall’estero peggiori di que… - PiscopoNicola97 : #Zaia, da governatore del #Veneto, avrebbe ordinato di sequenziare il ceppo di #Coronavirus in Serbia e avrebbe add… - 80_82 : RT @ilgiornale: Zaia ha fatto sequenziare il virus serbo trovato sull'imprenditore vicentino rientrato in Veneto dai Balcani: 'Ceppo divers… -