Coronavirus | Zaia: “Abbiamo un tampone che dà risultati in 7 minuti” (Di lunedì 13 luglio 2020) Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha presentato un tampone con margine di errore di un caso su mille. Verrà utilizzato nei pronto soccorsi. Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha presentato oggi lunedì 13 luglio un tampone che permette di stabilire la positività al Coronavirus in soli 7 minuti e che sembrerebbe … L'articolo Coronavirus Zaia: “Abbiamo un tampone che dà risultati in 7 minuti” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Adnkronos : #Coronavirus, #Zaia presenta test rapido: 'Il risultato in 7 minuti' - fattoquotidiano : Zaia: “Il coronavirus non ha più il mitragliatore ma è un ottimo cecchino: i proiettili dall’estero peggiori di que… - SkyTG24 : Coronavirus Veneto, Zaia: “Preoccupano contagi dall’estero, nostro ceppo è meno virulento” - AdiraiIt : RT @AdiraiIt: #Politica #Coronavirus #CoronavirusItalia Carcere per chi vìola la quarantena imposta a chi risulta positivo al… https://t.co… - Toniapatty : RT @SecolodItalia1: Coronavirus, Zaia presenta il test rapido: «Il risultato in 7 minuti. Ora possiamo andare a 100 all’ora» -