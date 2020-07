Coronavirus, via l’obbligo di mascherina all’aperto in Lombardia: “Indossarla solo se non si può garantire il distanziamento” (Di lunedì 13 luglio 2020) Anche la Lombardia allenta sull’obbligo di indossare la mascherina. Dal 15 luglio, secondo quanto si legge nella nuova ordinanza regionale che sarà firmata domani dal presidente Attilio Fontana, la protezione per bocca e naso dovrà essere mantenuta all’aperto ma solo se non si potrà assicurare il distanziamento interpersonale anti-contagio. Nel provvedimento del governatore, che recepisce le indicazioni del comitato tecnico-scientifico riunitosi lunedì pomeriggio in Regione, si specifica che l’obbligo rimane invece nei luoghi pubblici chiusi e sui mezzi di trasporto. L'articolo Coronavirus, via l’obbligo di mascherina all’aperto in Lombardia: “Indossarla solo se non si può garantire ... Leggi su ilfattoquotidiano

eziomauro : Coronavirus, anticorpi come un boomerang. 'Chi si re-infetta ha la forma severa di malattia” - repubblica : Coronavirus nelle Rsa, 'Chi ha denunciato va protetto': al via il processo contro i licenziamenti alla Don Gnocchi… - eziomauro : Coronavirus, i parenti delle vittime di Bergamo e Brescia alla Commissione Europea: 'Qui un crimine… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, via l’obbligo di mascherina all’aperto in Lombardia: “Indossarla solo se non si può garantire il distanzi… - TestiFra : RT @gazzettamodena: Coronavirus, focolaio di Castelnuovo, i contagiati salgono a 29 Settore carni, test a tappeto -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus via Coronavirus, creato un filtro che uccide il virus via aerosol: la scoperta QuiFinanza Covid. Ordinanza regionale: tampone a chi arriva da fuori Europa

BOLOGNA Per fermare i nuovi focolai di Covid-19 l’Emilia-Romagna interviene anche sugli arrivi ... Raffaele Donini, anticipando via Facebook il contenuto dell’ordinanza che verrà firmata in serata dal ...

Coronavirus, via l’obbligo di mascherina all’aperto in Lombardia: “Indossarla solo se non si può garantire il distanziamento”

Anche la Lombardia allenta sull’obbligo di indossare la mascherina. Dal 15 luglio, secondo quanto si legge nella nuova ordinanza regionale che sarà firmata domani dal presidente Attilio Fontana, la ...

BOLOGNA Per fermare i nuovi focolai di Covid-19 l’Emilia-Romagna interviene anche sugli arrivi ... Raffaele Donini, anticipando via Facebook il contenuto dell’ordinanza che verrà firmata in serata dal ...Anche la Lombardia allenta sull’obbligo di indossare la mascherina. Dal 15 luglio, secondo quanto si legge nella nuova ordinanza regionale che sarà firmata domani dal presidente Attilio Fontana, la ...