Coronavirus, ultime notizie – Il comitato delle vittime di Bergamo all’Ue: «Qui crimini contro l’umanità». Usa, record di nuovi positivi in Florida (Di lunedì 13 luglio 2020) Per saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Ultimi bollettini: Coronavirus, aumentano i contagi (234) nonostante il calo dei tamponi nel weekend (38.259). E c’è il caso Calabria – Il bollettino della Protezione CivileCoronavirus in Lombardia, raddoppiano i morti (da 4 a 8), salgono i contagi e anche le terapie intensive (+2)In tutto il mondo i casi di Coronavirus sono arrivati quasi a 13 milioni. Secondo i dati della Johns Hopkins University al momento sono a 12.910.357. Il Paese più colpito restano gli Stati Uniti, con 3.304.942 casi e 135.205 vittime. Preoccupante anche la situazione in America Latina: ... Leggi su open.online

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime Coronavirus, ultime notizie: 169 nuovi casi e 13 morti nelle ultime 24 ore Fanpage.it Covid-19, al 13 luglio non si registrano nuovi positivi

“All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore non si registrano nuovi soggetti positivo al test Covid 19. 0 è il numero totale dei soggetti positivi in sorveglianza domiciliare in provincia ...

Le disuguaglianze minano la ripresa

Gli analisti: tendenza peggiorata dal Covid, che ha bruciato 18.000 miliardi di dollari dai mercati globali tra febbraio e marzo La diseguaglianza, che sia salariale o sociale, è diventata una delle c ...

