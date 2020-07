Coronavirus ultime notizie: focolai Italia, gli aggiornamenti al 13 luglio 2020 (Di lunedì 13 luglio 2020) Coronavirus ultime notizie: focolai Italia, gli aggiornamenti al 13 luglio 2020 Coronavirus ultime notizie: il virus continua a circolare in Italia, seppur in maniera più “morbida” rispetto all’inverno, ma la situazione va comunque tenuta sotto controllo e si raccomanda di agire con cautela e prudenza, rispettando le misure di sicurezza per la tutela di se stessi e degli altri. Nel nostro Paese scoppiano nuovi focolai, molti dei quali sono derivati da persone che si sono recate all’estero. Andiamo a fare il punto della situazione sui nuovi focolai in Italia aggiornato a lunedì 13 ... Leggi su termometropolitico

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime Coronavirus, ultime notizie: risalgono contagi (234) e vittime (9). In Emilia-Romagna 71 nuovi casi Il Sole 24 ORE Il Messico con più di 35mila vittime supera l’Italia

Roma, 13 lug. (askanews) – Il Messico è diventato il quarto Paese con il maggior numero di morti Covid-19 nel mondo, davanti all’Italia.”In Messico ci sono 299.750 casi confermati di contaminazione e ...

Anche Suzzara ricorda le vittime: messa col vescovo all’Immacolata

Nell’omelia, ha pregato per le famiglie a cui il coronavirus ha portato via un proprio caro senza averlo potuto vedere o salutare un’ultima volta. Addii strazianti, in solitudine, sena poter ...

