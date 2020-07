Coronavirus: Trump contro tutti, ora preso di mira Anthony Fauci (Di lunedì 13 luglio 2020) Ad esempio quando a fine febbraio, intervenendo a 'Today' di Nbc ha dichiarato che 'al momento non c'è bisogno di modificare nulla di ciò che fate su base quotidiana', riferisce AbcNews, notando che ... Leggi su liberoreporter

petergomezblog : Coronavirus, record di nuovi casi nel mondo: 228.186 in 24 ore, oltre 60mila in Usa. E Trump appare per la prima vo… - Agenzia_Ansa : Trump per la prima volta in pubblico con la mascherina #coronavirus #ANSA - mante : Nel giro di due giorni due dei principali minimizzatori dei rischi legati al coronavirus, Donald Trump e Boris John… - Graziella2201 : RT @PolScorr: Casi attivi di #coronavirus in Italia 20 marzo: 37,000?? 20 aprile: 108,000?? 20 maggio: 62,000?? 20 giugno: 21,000?? og… - Gaebaldi : Anthony Fauci sotto attacco della Casa Bianca, che punta a screditarlo attraverso un documento filtrato all'esterno… -