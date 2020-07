Coronavirus, tribunale sospende il lockdown in Catalogna: la decisione (Di lunedì 13 luglio 2020) Coronavirus, tribunale sospende il lockdown in Catalogna: la decisione presa nonostante gli 816 contagi delle ultime ore Una notizia piuttosto controversa arriva dalla Spagna e più esattamente dalla Catalogna. Il tribunale di Lleida ha deciso infatti di non accettare la decisione del governo catalano di introdurre nuovamente il lockdown. Secondo le ultime indicazioni, le misure … L'articolo Coronavirus, tribunale sospende il lockdown in Catalogna: la decisione proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

