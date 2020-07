Coronavirus: scatta obbligo mascherina in tutto Stato di Rio (Di lunedì 13 luglio 2020) ANSA, - BRASILIA, 13 LUG - Entra in vigore oggi, nello Stato di Rio de Janeiro, l'obbligo di indossare la mascherina in luoghi pubblici per prevenire la diffusione del Coronavirus. Chi non osserverà ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus scatta Coronavirus: scatta obbligo mascherina in tutto Stato di Rio - Ultima Ora Agenzia ANSA Ponza, il sindaco: «Troppa gente? Tutte le nostre forze in campo, se non basta mandate l’Esercito»

«Il protocollo di sicurezza anti-Covid, sottoscritto con la Asl – prosegue il primo cittadino -, è stato attivato: la tenda del pre-triage c’è, così come la stanza per l’accoglienza di persone con ...

