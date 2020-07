Coronavirus, Ricciardi: “Proroga indispensabile e dobbiamo dare più poteri all’Europa” (Di lunedì 13 luglio 2020) Il virologo Walter Ricciardi si è espresso favorevolmente sulla decisione del Premier Giuseppe Conte di prorogare lo stato di emergenza. Secondo lo scienziato il Covid ci terrà compagnia ancora per molti anni. In seguito alla dichiarazione del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte di prorogare fino al 31 dicembre lo stato di emergenza, alcuni medici – … L'articolo Coronavirus, Ricciardi: “Proroga indispensabile e dobbiamo dare più poteri all’Europa” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

HuffPostItalia : Coronavirus, Ricciardi: “Siamo di fronte a un evento epocale che durerà anni, la proroga dello stato d’emergenza è… - Agenzia_Italia : 'Vedo sbracamento, gli italiani si diano una regolata', dice Ricciardi - infoitinterno : Coronavirus focolai, Ricciardi: «Attenti agli ingressi dall'Europa, anche lì ci sono situazioni a rischio» - AvinoLoredana : RT @TarroGiulio: GIULIO TARRO: 'Siamo ottimisti: la pandemia è finita. Crisanti, Guerra, Ricciardi, Pregliasco? Parlano a vanvera. Non sono… - StraNotizie : Coronavirus, Ricciardi: 'Da Ue risposte troppo lente' -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Ricciardi

Una Fake news il post dell'infermiere di Cremona sull'emergenza covid. In un lungo post Facebook dell'otto luglio, poi rimosso, un infermiere, tale Luca Alini, aveva lanciato un grave allarme. Secondo ...Continua a preoccupare il Coronavirus in giro per il mondo. In Italia, sebbene i dati siano di gran lunga inferiori rispetto al periodo febbraio-maggio, la situazione continua a tenere in ansia il ...