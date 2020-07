Coronavirus, Ricciardi: «Europa troppo lenta e disorganizzata per contrastare l’infezione. L’Italia non può restare indietro» (Di lunedì 13 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (13 luglio) Per Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza e ordinario di Igiene generale e applicata all’università Cattolica di Roma, l’Europa è ancora troppo lenta nello scegliere una linea comune per contrastare gli effetti a breve termine della pandemia da Coronavirus. Su una cosa è sicuro: «l’Italia deve reagire al momento, non possiamo pregiudicare la situazione di un Paese che ha fatto tanto ed è stato colpito per primo». Con l’esplosione dell’emergenza sanitaria e vista la delicatezza della situazione, «le iniziative che ha preso l’Italia sono state decise dopo che il nostro Paese ha chiesto esplicitamente ... Leggi su open.online

