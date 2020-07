Coronavirus: proroga dell'emergenza, i divieti del nuovo dpcm (Di lunedì 13 luglio 2020) Misure di contenimento prorogate al 31 luglioCoronavirus, obbligo di mascherina e quarantenaCoronavirus, ancora stop per fiere e discotecheCoronavirus, voli interdettiMisure di contenimento prorogate al 31 luglioTorna su È quello del 31 luglio il nuovo termine fino al quale potranno essere prorogate tutte le misure restrittive contenute nel dpcm emanato l'11 giugno scorso. Si tratterebbe di una proposta, contenuta nel nuovo dpcm che il governo si prepara a presentare domani, martedì 14 luglio, giorno in cui scadranno i provvedimenti varati l'11 giugno. È vero che il numero dei contagi si è fortemente ridotto ma è anche vero che l'emergenza rimane, soprattutto nei ... Leggi su studiocataldi

