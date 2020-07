Coronavirus, Oms: “Troppi Paesi stanno andando verso la direzione sbagliata” (Di lunedì 13 luglio 2020) Nell’ultima conferenza di aggiornamento sulla pandemia di Coronavirus, il direttore dell’Oms ha dichiarato che troppi Paesi stanno andando verso la direzione sbagliata. Il virus rimane il nostro nemico numero uno, ma le misure di alcuni governi sono inadeguate. “Voglio essere schietto, troppi Paesi vanno verso la direzione sbagliata”. Questo è quanto stato sottolineato dal direttore … L'articolo Coronavirus, Oms: “Troppi Paesi stanno andando verso la direzione sbagliata” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

