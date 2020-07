Coronavirus, Oms: “Nessun ritorno alla normalità a breve, irrealistico avere subito un vaccino. In Usa e Brasile 50% dei nuovi casi” (Di lunedì 13 luglio 2020) La fine della pandemia e il ritorno alla normalità non sono all’orizzonte. Non adesso, almeno, secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità, che nel consueto briefing quotidiano ha fatto il punto a livello globale sull’avanzamento di Covid-19. Il direttore generale Adhanom Ghebreyesus ha ricordato che l’epicentro restano le Americhe, dove Stati Uniti e Brasile in particolare registrano oltre il 50% dei nuovi casi a livello globale. “Ieri 230mila casi di Covid-19 sono stati riportati all’Oms”, ha detto, “quasi l’80% in 10 Paesi e il 50% in due Paesi soltanto (111.319 i casi registrati in Usa e Brasile). Ma non è mai troppo tardi per portare il virus sotto controllo”, ha aggiunto. Per gli esperti dell’agenzia Onu, ... Leggi su ilfattoquotidiano

