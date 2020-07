Coronavirus, Oms: "Il ritorno alla normalità non sarà immediato". Dramma di Usa e Brasile (Di lunedì 13 luglio 2020) Stati Uniti Gli Stati Uniti , il paese più colpito al mondo dalla pandemia, hanno registrato ieri 59.747 nuove infezioni in 24 ore, secondo il rapporto quotidiano della Johns Hopkins University. Il ... Leggi su quotidiano

fanpage : L'età media delle persone contagiate da Covid si sta abbassando. A lanciare l'allarme è il direttore sanitario dell… - fanpage : Crisanti: “Servono tamponi per tutti in aeroporto. Usiamo i soldi del Mes per quello” - fanpage : In Lombardia 77 nuovi casi: in aumento le terapie intensive - NicoViscomi : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Oms: 'Non si torna alla normalità in tempi brevi' #coronavirus - luiselladb : RT @Affaritaliani: Coronavirus, aperta inchiesta su Oms. 'Possibile ruolo nella diffusione virus' -