Coronavirus, nuovo studio: "Il 40% degli infetti è asintomatico" (Di lunedì 13 luglio 2020) Circa il 40% dei malati di Covid-19 è asintomatico, e dunque non si accorge di aver contratto il virus . è quanto riportato dal Centers for Disease Control and Prevention, CDC,, organismo di controllo ... Leggi su quotidiano

fanpage : L'età media delle persone contagiate da Covid si sta abbassando. A lanciare l'allarme è il direttore sanitario dell… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, nuovo record di contagi in #Usa. 66.528 in 24 ore - Agenzia_Ansa : Il #coronavirus accelera nel mondo. La #Catalogna ordina il lockdown in 8 comuni, vietati gli spostamenti a 500mila… - giovanniturano : E allora ditelo che avete pagato pure l'arbitro per farci perdere, eh. - FabriFasanella : #Coronavirus, nuovo studio: 'Il 40% degli infetti è asintomatico' -