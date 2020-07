Coronavirus, nuova ordinanza in Lombardia: mascherina all’aperto solo se manca la distanza (Di lunedì 13 luglio 2020) In Lombardia da mercoledì 15 luglio la mascherina dovrà essere mantenuta all’aperto ma solo se non si potrà assicurare il distanziamento interpersonale anti-contagio. Resta l’obbligo per i luoghi pubblici chiusi e i mezzi di trasporto. E’ quanto prevede la nuova ordinanza regionale che sara’ firmata domani dal presidente Attilio Fontana, che recepisce le indicazioni del comitato tecnico-scientifico riunito questo pomeriggio in Regione.L'articolo Coronavirus, nuova ordinanza in Lombardia: mascherina all’aperto solo se manca la distanza Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : Spunta l'ipotesi di prorogare lo stato di emergenza per la lotta al #Coronavirus al 31 ottobre anziché al 31 dicemb… - Antonio_Tajani : #coronavirus L’ Ue esamini la situazione della pandemia in Africa ed i flussi migratori dall’Asia (in particolare d… - RegioneER : #Coronavirus, entro il 7 agosto tamponi per gli addetti della logistica e della lavorazione carni. Doppio tampone p… - TizianaBtz : RT @RegioneER: #Coronavirus, entro il 7 agosto tamponi per gli addetti della logistica e della lavorazione carni. Doppio tampone per chi ar… - Segnoditerra1 : RT @RegioneER: #Coronavirus, entro il 7 agosto tamponi per gli addetti della logistica e della lavorazione carni. Doppio tampone per chi ar… -