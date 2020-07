Coronavirus, nessun legame tra geloni nei bambini e infezione. Lo studio del Policlinico di Bari (Di lunedì 13 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (13 luglio) nessuna correlazione tra la comparsa dei geloni nei bambini e l’infezione da Coronavirus. Lo studio effettuato dal Policlinico di Bari e pubblicato dalla rivista scientifica inglese British Journal of Dermatology rassicura su una delle ipotesi che più aveva preoccupato genitori e pediatri da quando è scoppiata la pandemia. Il fenomeno dei geloni, segnalato dai pediatri in più Paesi, aveva attirato subito l’attenzione del mondo delle medicina. In modo più specifico i pediatri si erano interrogati sulla possibilità che vi fosse una correlazione tra la malattia di Kawasaki e il Coronavirus, visti i numeri di casi ... Leggi su open.online

