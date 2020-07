Coronavirus nella Asl di Latina: positiva al Covid-19 una bambina di 9 anni, link al nucleo familiare di Formia (Di lunedì 13 luglio 2020) Ci sono aggiornamenti circa l’andamento dei contagi nella Asl di Latina. La Regione Lazio ha diramato poco fa l’ultimo bollettino aggiornato a oggi, lunedì 13 luglio 2020. Ebbene sono due i casi nelle ultime 24h registrati nella Asl di Latina: si tratta di una bambina di 9 anni con link al nucleo familiare di Formia ed un secondo caso di un uomo di 62 anni di rientro dal Brasile. Coronavirus nella Asl di Latina: positiva al Covid-19 una bambina di 9 anni, link al nucleo familiare di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

(ANSA) - TAORMINA, 13 LUG - E' stata operata a cuore aperto per una cardiopatia congenita complessa la neonata nata prematura a Palermo dalla una madre positiva al Covid-19. L'intervento ... La bimba ...

Monza Consapevole, quasi 3000 test contro il Coronavirus. Prorogata al 13 luglio

Durerà ancora due giorni “Monza Consapevole“, l’iniziativa che permette di attuare test sierologici e tamponi gratuiti contro il Coronavirus in modo totalmente gratuito negli spazi dell’Arena del Vero ...

