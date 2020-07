Coronavirus, nel Lazio oggi 24 casi: il 92% sono di importazione (Di lunedì 13 luglio 2020) ROMA - ' oggi registriamo un dato di 24 casi. Dei nuovi casi il 92% sono quelli di importazione, 22,. Di questi 20 hanno un link con voli di rientro dal Bangladesh già attenzionati. Un caso di rientro ... Leggi su corrieredellosport

petergomezblog : Coronavirus, record di nuovi casi nel mondo: 228.186 in 24 ore, oltre 60mila in Usa. E Trump appare per la prima vo… - fanpage : L'età media delle persone contagiate da Covid si sta abbassando. A lanciare l'allarme è il direttore sanitario dell… - Agenzia_Ansa : Il #coronavirus accelera nel mondo. La #Catalogna ordina il lockdown in 8 comuni, vietati gli spostamenti a 500mila… - Majden3 : RT @lucabattanta: Una casa anziani di Männedorf, nel canton Zurigo, è stata posta in quarantena dopo che il coronavirus ha contagiato diver… - BreakingItalyNe : CORONAVIRUS IN ITALIA: Altri 13 nuovi decessi nel Paese, in totale sono 34.967: Sale a 568.947 morti nel Mondo -