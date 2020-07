Coronavirus, nel Lazio 24 nuovi positivi di cui 22 dall'estero. Rieti 'Covid free' da sei giorni (Di lunedì 13 luglio 2020) Coronavirus, i dati del Lazio aggiornati al 13 luglio comunicati dall'assessorato alla Sanità della Regione sulla pagina Facebook dedicata e dall'assessore alla Sanità Alessio D'Amato in conferenza ... Leggi su leggo

