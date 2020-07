Coronavirus, nel Lazio 24 nuovi casi: il 92% viene dall'estero. Bimba contagiata a Latina, positiva donna rientrata dalle Filippine (Di lunedì 13 luglio 2020) Sono 22 i casi di contagio da Coronavirus nel Lazio. Di questi, ha precisato l'assessore alla Salute D'Amato, il 92% sono di importazione, legati a voli di ritorno da Bangladesh, uno dalle... Leggi su ilmattino

