Coronavirus, mortalità 10 volte superiore a quella dell’influenza. La Lombardia? Nella media delle aree metropolitane – Lo studio (Di lunedì 13 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (13 luglio) C’è un motivo se i tassi di mortalità per Coronavirus in Lombardia sono i più elevati di Europa: Nella regione italiana, la percentuale di anziani è doppia rispetto ai territori europei più colpiti dalla pandemia. Lo si legge in uno studio dell’Università Vita-Salute San Raffaele che, non soffermandosi sui numeri grezzi relativi alla letalità da Covid-19, ha confrontato i dati di nove grandi ambiti metropolitani dell’Occidente. Coronavirus, l’età media in Lombardia spiega l’alta mortalità Nella regione? – Lo studioOltre alla Lombardia, i ricercatori hanno ... Leggi su open.online

