Coronavirus, migranti positivi in Calabria: si temono ripercussioni sul turismo, tregua di proteste ad Amantea e si pensa al piano B (Di lunedì 13 luglio 2020) E’ tregua ad Amantea, dopo il blocco della statale 18 di ieri per protestare contro il trasferimento di 24 migranti, 13 dei quali risultati positivi al Coronavirus. Una tregua carica di tensione giunta a conclusione di una giornata caratterizzata da incontri e prese di posizione. A cominciare da quella della presidente della Regione Calabria Jole Santelli che ha ribadito di essere pronta a chiudere i porti calabresi se non arriverà una nave da adibire a luogo di quarantena per i migranti già arrivati e per quelli che dovessero sbarcare nei prossimi giorni. I cittadini che ieri hanno bloccato la statale 18 hanno incontrato i commissari prefettizi che gestiscono il comune dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose. Ma ... Leggi su meteoweb.eu

SusannaCeccardi : ?? Luglio 2020: con la gestione Conte-Lamorgese è già raddoppiato il numero di #migranti sbarcati sulle nostre coste… - LegaSalvini : MIGRANTI, #SALVINI: «IL GOVERNO SPALANCA I PORTI ANCHE AL CORONAVIRUS» - SkyTG24 : Coronavirus Italia, ultime news: sbarcati a Roccella Jonica 28 migranti positivi. DIRETTA - ldigiov : RT @Fontana3Lorenzo: Invece di fermare gli arrivi il governo vuole requisire caserme e navi per i migranti positivi al #coronavirus?! http… - Antonio22024399 : RT @Libero_official: Il #governo non ferma i #barconi e decine di #migranti positivi al #coronavirus arrivano irregolarmente nel nostro Pae… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus migranti Coronavirus, picco di contagi. Ipotesi ricovero al Celio per 28 immigrati infetti Il Messaggero La Basilica di Santa Sofia di Istanbul riconvertita in moschea. Collegamento con Mariano Giustino da Ankara sulle reazioni internazionali

su Autostrade ; Speciale L'Ora di Cindia intervista a Tito Anisuzzaman presidente dell'Associazione culturale del Bangladesh di Arezzo su Migranti e Covid - 19 21.00 Speciale giustizia: Il futuro del ...

Coronavirus, 28 migranti sbarcati a Roccella Jonica positivi al Covid. I cittadini bloccano le strade

Migranti sbarcati in Calabria positivi al covid e la popolazione è scesa in strada per protestare sulla Statale 18, che attraversa Amantea, dove da ieri sera sono stati trasferiti i migranti . Un grup ...

su Autostrade ; Speciale L'Ora di Cindia intervista a Tito Anisuzzaman presidente dell'Associazione culturale del Bangladesh di Arezzo su Migranti e Covid - 19 21.00 Speciale giustizia: Il futuro del ...Migranti sbarcati in Calabria positivi al covid e la popolazione è scesa in strada per protestare sulla Statale 18, che attraversa Amantea, dove da ieri sera sono stati trasferiti i migranti . Un grup ...