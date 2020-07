Coronavirus, l'Oms: "Seguire le regole o andrà sempre peggio" (Di lunedì 13 luglio 2020) La normalità è un lontano miraggio. E l’andamento della pandemia potrebbe peggiorare sempre di più, se non si seguono le regole. Non è affatto ottimista l’Oms sulla diffusione del Coronavirus. “Troppo Paesi stanno andando nella direzione sbagliata”, ha detto il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus.La situazione peggiore, lo dicono i numeri, è nelle Americhe, dove si registra più del 50% dei casi mondiali. “Troppi paesi stanno andando nella direzione sbagliata” afferma ancora Tedros. E poi un indiretto invito a non farsi illusioni: “Un ritorno alla normalità non è all’orizzonte” Leggi su huffingtonpost

