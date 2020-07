Coronavirus Lombardia, dal 15 luglio mascherina all'aperto solo se manca la distanza (Di lunedì 13 luglio 2020) In Lombardia, da mercoledì 15 luglio, la mascherina dovrà essere mantenuta all'aperto ma solo se non si potrà assicurare il distanziamento interpersonale anti-contagio. Resta l'obbligo per i luoghi pubblici chiusi e i mezzi di trasporto. È quanto prevede la nuova ordinanza regionale che sarà firmata domani dal presidente Attilio Fontana, che recepisce le indicazioni del comitato tecnico-scientifico riunito questo pomeriggio in Regione (GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE). Leggi su tg24.sky

