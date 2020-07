Coronavirus, lockdown in Catalogna sospeso dal tribunale: “Misura sproporzionata” (Di lunedì 13 luglio 2020) Una misura “sproporzionata”. Così il tribunale di Lleida ha deciso di non ratificare la decisione presa solo ieri dal governo catalano di imporre un nuovo lockdown in otto comuni dopo la risalita dei contagi. Secondo quanto riportato da La Vanguardia, queste misure richiedono precedentemente l’approvazione dello “stato di allarme”, che è di competenza del governo centrale. Ieri il governo della Catalogna aveva ordinato il confinamento totale nella città di Lleida, che conta quasi mezzo milione di abitanti, e in altri sette comuni della zona di Segrià, a causa di un focolaio incontrollato di Coronavirus: in 24 ore si sono registrati 816 nuovi contagi e negli ospedali della provincia ci sono più di un centinaio di pazienti ricoverati per Covid-19, riferisce ... Leggi su ilfattoquotidiano

